Кто может получить водительские права бесплатно

Государство за свой счёт обучает вождению россиян, которые официально признаны безработными и стоят на учёте в Центре занятости населения. Но с 2024 года такое право также имеют женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, пенсионеры и люди предпенсионного возраста, выпускники колледжей и техникумов, которым навык необходим для работы по специальности.

© Quto.ru

Для того, чтобы бесплатно отучиться на права, нужно обратиться в Центр занятости населения по месту жительства, куда надо предоставить паспорт, трудовую книжку, документы об образовании и справку по форме 2-НДФЛ за последние три месяца. Есть и другой вариант попасть на обучение вождению по госпрограмме — подать заявление через портал «Работа в России». Желающему учиться будет назначена встреча, в ходе которой инспектор определит нужную программу обучения.

Самыми распространёнными вариантами для получения прав таким образом являются категории В (управление легковыми автомобилями) и С (для грузового транспорта). В ряде случаев возможно обучение на категории D (для управления автобусами) и E (для транспортных средств с прицепами), но гораздо реже.

Открыть категорию «А» (управление мотоциклом) таким образом не получится — государство предоставляет возможность обучения в связи с профессиональной деятельностью на соответствующие категории.

Выгодно и удобно: как работают экосистемы для автолюбителей

Бесплатное обучение по государственной программе возможно только в автошколах с государственной лицензией, но выбрать её самостоятельно нельзя. Место обучения определяется Центром занятости населения, он же берёт на себя все основные расходы, включая две попытки сдачи экзамена. Но обучающемуся по госпрограмме придётся оплатить прохождение медкомиссии (около 2 тысяч рублей) и госпошлину за получение водительского удостоверения (2 тысячи рублей).