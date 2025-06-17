Разрыв шаблона и стелс-оригами: тест-драйв GAC GS3

Компактный кроссовер GS3 – самый доступный, но при этом самый яркий автомобиль в модельной линейке GAC, хотя обычно бывает как раз наоборот. Но не будем петь дифирамбы раньше времени и сначала посмотрим, что прячется под этой красивой обёрткой матового цвета.

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Острые углы

Ну правда, хорош же – прямо стелс-истребитель на колёсах. Многоугольный кузов GS3, состоящий из множества острых граней и хитроумных переплетений поверхностей, словно сделан мастером оригами. Кроссоверу не отказать в оригинальности: нет никаких «монобровей», раскосых фар и прочих элементов дизайна, которые нам уже успели надоесть на других китайских моделях. Жаль только, что фары головного света спрятаны в бампер. Россыпь эффектных треугольников сверху – всего лишь ходовые огни и указатели поворота.

Кстати, об указателях поворота. В красивых многоугольных фонарях на корме для них внезапно используются обычные лампы накаливания, хотя больше нигде в автомобиле источников света такого типа нет. Такой неожиданный архаизм выглядит странно. Впрочем, это ещё надо суметь разглядеть, а вот массивный спойлер с вертикальным стоп-сигналом на багажной двери – тут как тут. И гигантские патрубки выхлопной системы. Правда, бутафорские, в отличие от таковых на GAC Empow. На самом деле они даже не сквозные.

Тёмно-серые 19-дюймовые колёса с оранжевым (почему-то) ободом – привилегия «спортивной» версии R-Style. Выкидные ручки вместо выдвижных неудобны: они слишком узкие для нормального хвата. В палитре доступных для окраски кузова оттенков недавно появился новый цвет – чёрный глянец. А ещё кроссовер можно купить в белом, сером, серебристом, голубом и даже лавандовом цветах. Ну и в таком вот матовом «графите», как тестовая машина. Правда, при ярком свете графит заметно отдаёт в синеву, а из-за множества граней кузов вообще кажется многоцветным.

Почти «баварец»

Интерьер ничуть не хуже внешности, и архитектурой салон живо напоминает современные BMW. Кожзам синего цвета приятен глазу, но на ощупь материалы довольно бюджетные. Зато есть симпатичная синяя прострочка и собрано всё аккуратно – никаких посторонних звуков или скрипов. Руль небольшого диаметра и с цепким ободом удобен. На передней панели располагается небольшой блок управления однозонным «климатом», как в Empow, но подогревы и вентиляцию сидений, например, нужно включать через центральный дисплей. Клавиш на тоннеле тут заметно меньше, чем в седане.

Мультимедийная система хорошо знакома по другим моделям GAC – повторяться не будем. Ну и, конечно, в меню в полном объёме присутствуют все эти лингвистические загадочные конструкции вроде «Сила руки рулевого управления» или «Наведение новичков». 10,25-дюймовый сенсорный экран работает шустро, к быстродействию вопросов нет. А видите эту непонятную перемычку слева от дисплея? Оказывается, это специальное место для кронштейна под смартфон. Зачем? Не знаю, ведь есть отлично работающий Apple CarPlay.

Приборную панель диагональю ровно семь дюймов похвалить не за что: ярко, чётко, но неудобно. Цифры мелковаты и хаотично рассыпаны по экрану, индикаторы температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива в баке читаются с трудом. Но хотя бы можно обойтись без нарисованной машинки посреди экрана, и на том спасибо. В режиме Sport+, который тоже является особенностью комплектации R-Style, «приборка» наливается красным цветом, а на центральном дисплее появляется набор дополнительных индикаторов.

Посадка за рулём неплохая, а диапазон продольной регулировки водительского кресла сделан с большим запасом. Настолько, что регулировка руля по вылету ощутимо отстаёт: вот его можно было бы выдвинуть на себя ещё чуть посильнее. Подушка кресла коротковата, но главное – почему опять нет поясничного подпора? Простейшая же штука. Боковая поддержка хороша у спинки, у подушки она ощущается едва заметно. Сзади неожиданно просторно, на спинках передних сидений есть удобные кармашки. Багажник маленький – всего 341 литр, шторки не предусмотрено, зато у двери есть электропривод.

GS3 построен всё на той же модульной платформе GPMA, как и другие модели марки, но вместо многорычажной задней подвески здесь более простая торсионная балка. Силовой агрегат тоже хорошо знаком: это 1,5-литровая 170-сильная «турбочетвёрка» 4A15J2 с жидкостным интеркулером и 7-ступенчатый робот 7WDCT. Габариты кроссовера – 4410×1850×1600 мм, то есть, по размерам он примерно как Geely Coolray или Chery Tiggo 4.

Рулим и трясёмся

Ну что, как дела у GS3 с динамикой? Включаем режим Sport+ и стартуем с двух педалей. Наверное, разгон мог бы получиться и пободрее, но автомобиль отчаянно шлифовал потеплевший асфальт шипованными шинами. 250 Н·м тяги на полторы тонны снаряжённой массы хватает для того, чтобы уверенно держаться в потоке, хотя по ощущениям на разгон до сотни требуются всё же не восемь секунд, а как минимум девять. Но от «турбополторашки» иного и не ждёшь, несмотря на весь этот спортивный антураж.

В режиме Sport+ мотор неожиданно отзывчив, а отклики на педаль газа мгновенные. Режим Sport (без плюса) чуть менее резок, но для обычной городской езды оба они совершенно не подходят – машина становится слишком дёрганой и нервной. К тому же приходится бороться с неизменной пробуксовкой на старте. Comfort – другое дело: оптимальные настройки для спокойного передвижения без лишнего напряжения. В общем, мотор хорош, а вот робот настроен так себе.

Во-первых, он ужасающе долго включает и выключает задний ход. Настолько, что когда пытаешься быстренько развернуться в несколько приёмов, водители, которые решили тебя пропустить, начинают об этом жалеть. Во-вторых, всякий раз при старте с места он сначала выдерживает паузу, а потом будто спохватывается и резко «бросает сцепление», заставляя касаться затылком подголовника. В-третьих, при разгоне на трассовых скоростях он перебирает ступени вместо того, чтобы сразу перескочить на пару передач вниз.

Рулевое управление оставляет двоякое впечатление. В режиме «Грация» руль максимально лёгкий, но почти без обратной связи, режим «Удобство» добавляет больше тяжести, чем реактивного действия, а «Спорт» и вовсе перетяжеляет руль безо всякого смысла. Но это почти не портит управляемость, потому что в любом случае GAC довольно живо реагирует на поворот рулевого колеса. Есть азарт!

Но за это придётся заплатить, как водится, плавностью хода. По крайней мере, в модификации R-Style с её красивыми колёсами. Кроссовер подробно рассказывает водителю о микропрофиле дорожного полотна, отмечая по пути все ямы, пересчитывая трещины в асфальте и собирая стыки на эстакадах. На короткой волне его трясёт, но на длинной нет и намёка на раскачку – подвеска подчёркнуто плотная.

Но энергоёмкости ей всё же, увы, не хватает: можно без проблем довольно быстро ехать по разбитой дороге, а потом GS3 вдруг жёстко замыкает переднюю подвеску на безобидном с виду «лежачем полицейском». Так что лучше аккуратно перед ним притормаживать, благо тормоза здесь цепкие и с хорошей настройкой педали. Шумоизоляция не хуже, чем у любого среднестатистического китайского кроссовера, но и едва ли лучше. Громче всего здесь гудят шины в колёсных арках.

Цены и конкуренты

GAC GS3 – автомобиль не только яркий внешне, но и достаточно интересный по ходовым качествам. Не хот-хэтч, конечно, однако пошустрить на нём довольно приятно и даже азартно. Хотя, признаться, от такой внешности всё-таки ожидаешь большего. Недостатки? Ну а как же без них. Безусловно, тут есть куда приложить руки. Но давайте посмотрим на цены. Базовая комплектация GS обойдётся в 2,5 миллиона, а за топовую версию GL-R попросят 2,85 миллиона. Между ними есть ещё три исполнения – на любой кошелёк.

Geely Coolray тем временем стартует с 2,79 миллиона рублей за стандартную комплектацию, а Chery Tiggo 4 на роботе (да-да, он бывает ещё и на механике) обойдётся минимум в 2,29 миллиона рублей. Дешевле, но GAC будет изрядно веселее и как бы это сказать… молодёжнее. И явно интереснее внешне, хотя это уже, конечно, вкусовщина: как знать, быть может, слишком броский дизайн кого-то может и отпугнуть. Но более яркого нового автомобиля за эти деньги сегодня не найти уж точно.