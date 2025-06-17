Автоэксперт Бахарев объяснил, о чем говорит цвет трансмиссионной жидкости
Если вы когда-нибудь заглядывали под капот или проверяли уровень трансмиссионной жидкости на щупе, вероятно, замечали, что она может быть ярко-красной, синей, янтарной или даже зелёной. На самом деле цвет трансмиссионного масла зависит только от красителя, который не меняет физико-химических свойств самой жидкости. Само по себе базовое масло бесцветное или имеет светлый янтарный оттенок, но производители специально подкрашивают некоторые продукты, и делают это не ради красоты. Этом об этом "Российской газете" рассказал технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев.
"Цвет - способ навигации, он помогает быстро идентифицировать жидкость. Особенно это важно в условиях сервисного центра, где для одной модели автомобиля может использоваться несколько разных видов масла. Например, первое поколение вариаторной жидкости Nissan окрашено в красный цвет, второе в зелёный, а третье в синий. Это позволяет легко отличить их при проведении сервисных работ. Визуальное различие важно и для владельцев автомобилей. Увидев красноватое пятно на асфальте, можно заподозрить утечку трансмиссионной жидкости, а не, например, масла из двигателя. Большинство сервисов и дилерских центров используют универсальные трансмиссионные масла, зачастую они обладают более широким спектром применения и более высокими техническими характеристиками. Чаще всего эти жидкости окрашены в один стандартный цвет, преимущественно - красный. Со временем даже окрашенное масло темнеет под действием температуры, окисления и загрязнений. Красный цвет, например, может стать тёмно-коричневым или почти чёрным, и это уже может говорить о необходимости замены из-за его старения. Однако не стоит судить о состоянии масла исключительно по его оттенку - гораздо важнее регулярно проверять уровень и вовремя менять трансмиссионную жидкость, учитывать рекомендации производителя", - говорит специалист.