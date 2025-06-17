О чем говорит цвет трансмиссионной жидкости

Если вы когда-нибудь заглядывали под капот или проверяли уровень трансмиссионной жидкости на щупе, вероятно, замечали, что она может быть ярко-красной, синей, янтарной или даже зелёной. На самом деле цвет трансмиссионного масла зависит только от красителя, который не меняет физико-химических свойств самой жидкости. Само по себе базовое масло бесцветное или имеет светлый янтарный оттенок, но производители специально подкрашивают некоторые продукты, и делают это не ради красоты. Этом об этом "Российской газете" рассказал технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев.

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