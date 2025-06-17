Ждать ли снижения цен на автомобили в 2025 году

Цены на автомобили в России могут снизиться в 2025 году, однако изменения будут незначительными. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

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По его словам, стоимость авто может снизиться на 50–100 тыс. рублей, поэтому решение о покупке лучше принимать исходя из финансовых возможностей. Он отметил, что в таких условиях брать кредит под высокий процент нет смысла.

Автоэксперт Андрей Ломанов, в свою очередь, посоветовал не торопиться с приобретением машины и подождать более выгодных предложений.

«По стоимости машин на сегодняшний момент можно смело торговаться. У одного бренда есть несколько дилеров, к которым стоит обратиться и выяснить, кто из них предложит лучшую цену. Уже после этого можно выбрать лучшее предложение», — добавил Ломанов.

Накануне агентство «Автостат» сообщило, что в России, в первой половине июня, цены на новые автомобили изменились у семи брендов. В частности, бренд Solaris снизил цены на свои модели с механическими коробкам передач. Так, седан HS 2024 года выпуска в комплектациях Active Plus 1.4, Active Plus 1.6 и Comfort стал дешевле на 90 тыс. рублей (минус 4,4 – 4,5%). Их новые цены — 1,93 млн рублей, 1,95 млн рублей и 1,97 млн рублей.

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