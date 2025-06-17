Машины на газе и электромобили получили преимущество на госзакупках

Премьер-министр Михаил Мишустин изменил порядок закупки автомобилей и транспортных средств для государственных и муниципальных нужд. Приоритет в них теперь отдан экологичным видам транспорта.

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Госзаказчики должны отдавать преимущество технике, работающей на газомоторном топливе, и электромобилям.

Машины на бензине и дизельном топливе разрешено приобретать в исключительных случаях. Это, например, отсутствие на территории планируемой эксплуатации автомобилей газозаправочной инфраструктуры и зарядок для электротранспорта.