В РФ продают Skoda Octavia в старом кузове от 2,2 млн рублей

В России продают Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,2 млн рублей

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На российский рынок вернулась Skoda Octavia в редком кузове А7, предлагая альтернативу китайским седанам и кроссоверам. Хотя пока выбор "европейки" ограничен всего двумя автомобилями, их цена от 2,25 млн рублей выглядит привлекательно на фоне конкурентов.

Что интересно, речь идет о модели, снятой с производства для большинства рынков еще в 2020 году. Сейчас эти машины штучно импортируются из Китая, а раньше их собирали в Нижнем Новгороде.

Ценовое преимущество становится очевидным при сравнении: так, лифтбек Москвич 6 стартует от 2,53 млн рублей, а Lada Vesta SW Sportline – от 2,44 млн.

Первая из доступных Octavia (бежевого цвета) предлагается за 2 249 000 рублей с зимней резиной и полным пакетом документов.

Вторая, белая, оценивается в 2 520 000 рублей – в эту стоимость входит русифицированная мультимедиа, все уплаченные сборы и годовая гарантия.

Обе машины идентичны по оснащению: кожаная отделка салона, кондиционер, подогрев зеркал, 4 USB-порта, сенсорный экран и 16-дюймовые диски. Под капотом – 113-сильный бензиновый двигатель 1.5 л с 6-ступенчатым гидроавтоматом.