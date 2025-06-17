Китайским премиум-автомобилям грозит потеря 70% стоимости после ДТП

Стоимость премиального китайского автомобиля может упасть на 60-70% после ДТП, пишут "Известия" со ссылкой на данные онлайн-площадки Migtorg.

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Например, Voyah Free после дорожно-транспортного происшествия на аукционах продают в среднем за 1,5 млн рублей за автомобили 2023 и 2024 годов выпуска. Потеря стоимости в этом случае составляет 60%.

Кроссовер Exeed TXL с традиционным ДВС в "битом" состоянии можно купить в пределах 1 млн рублей - минус 73,7% от начальной цены.

Эксперты Migtorg отметили, что стоимость битых гибридов выше по сравнению с машинами с обычным двигателем за счет сохранности аккумуляторных батарей при ДТП, так как они размещены в одной из самых защищенных зон автомобиля. Плюс у таких машин ДВС намного компактнее и ремонт обходится значительно дешевле.

По этим причинам продажа битого гибрида происходит быстрее, чем авто с традиционным ДВС - участника аварии.

Ранее "РГ" назвала основные способы продлить срок службы китайских ДВС.