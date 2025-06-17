Легко остаться без машины: в России появилась новая схема мошенничества на СТО
В России появилась новая схема мошенничества на СТО. Злоумышленники пытаются угонять автомобили из сервиса, об этом "Российской газете" рассказали в сети автосервисов Fit Service.
"Уже хорошо известны схемы телефонного мошенничества на СТО. Мы не раз предупреждали автовладельцев и профессиональных участников рынка автосервисов об этих рисках. Но этим летом появилась новая преступная схема - угон автомобилей из СТО. Ситуация в следующем: в жару ворота сервисов часто бывают открыты, преступники заходят в ремонтную зону, где кипит работа, все сотрудники заняты. При этом ключи могут лежать у лобового стекла или в автомобиле. Угонщик просто садится в машину и уезжает. Механики, думая, что это коллега выгоняет авто, не замечают ничего подозрительного. Поэтому напоминаем базовые правила безопасности: никогда не оставляйте ключи от автомобилей на видном месте", - объясняет Дмитрий Самойлов, директор направления по сопровождению партнеров сети Fit Service.