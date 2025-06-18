Официальный дебют кроссовера KGM Actyon в РФ состоится в начале 2026 года

Корейский производитель KGM объявил о своем намерении представить кроссовер Actyon на российском рынке в начале 2026 года. Эту информацию подтвердили "Российской газете" в пресс-службе официального импортера "Рекс моторс".

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В настоящее время приобрести автомобиль можно по схеме параллельного импорта по цене от 3 миллионов рублей. Стоит отметить, что стоимость официальной версии может быть выше, но это компенсируется пятилетней гарантией, предоставляемой на все официальные автомобили KGM в России.

Технические характеристики кроссовера пока не разглашаются, но предполагается, что они будут аналогичны характеристикам версий для других рынков.

В европейской спецификации кроссовер оснащён 1,5-литровым двигателем мощностью 163 лошадиные силы в сочетании с классической 6-ступенчатой автоматической или механической коробкой передач. Привод может быть полным или передним.

На выбор покупателя доступны семь цветовых оттенков кузова: золотистый, белый, серебристый, серый, зелёный, синий и чёрный. Также есть три варианта отделки салона.

Кроме того, в представительстве компании сообщили о планах по локализации производства автомобилей в России на калининградском заводе "Автотор", но не уточнили, какая модель будет выпущена первой.

Ранее "Российская газета" рассказала о значительном снижении цен на все модели корейского бренда KGM.