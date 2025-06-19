Глава Wildberries раскрыла число проданных авто на маркетплейсе

Пользователи маркетплейса купили больше 1000 автомобилей с помощью портала, заявила в интервью спецкору НСН основатель Wildberries Татьяна Ким.

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В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Wildberries анонсировал начало продаж недвижимости на своей платформе. Маркетплейс уже начал торговать автомобилями, а пользователи стали активно этим пользоваться, отметила Татьяна Ким.

«С начала года на Wildberries приобрели уже более 1000 транспортных средств, в том числе автомобилей. Среди самых популярных марок — OMODA, Changan и Geely», — сказала она на полях ПМЭФ.

Ранее объединенная компания Wildberries и Russ запустила продажу товаров от продавцов из Объединенных Арабских Эмиратов, напоминает НСН.