Автоэксперт назвал обувь, в которой опасно садиться за руль

Использование некоторой обуви повышает риск чрезвычайной ситуации на дороге. Об этом рассказал автоэксперт, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

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— Одни из самых опасных вариантов — это шлепанцы и тапочки без задника. Такая обувь может легко соскользнуть с педали, застрять под ней или вообще остаться на коврике, пока нога продолжает движение. В результате тормоз срабатывает на долю секунды позже, — объяснил он.

На скорости даже этот промежуток времени может стоить жизни всем участникам дорожного движения.

Кроме того, опасность несут туфли на высоком каблуке. Из-за нестабильной опоры и ограничения подвижности голеностопа водитель теряет контроль над усилием на педалях.

— К тому же каблук может зацепиться за коврик или пол салона, особенно при экстренном торможении, — сказал Шкуматов. По его словам, вождение в такой обуви не только снижает реакцию, но и увеличивает вероятность резких и неосознанных движений. — Самым безопасным выбором летом остается обувь с жесткой, нескользящей подошвой и надежной фиксацией на ноге. То есть кроссовки, мокасины или плоские закрытые сандалии, — пояснил автоэксперт в беседе с RT.

При движении в сильную жару шина автомобиля может перегреться сильнее, чем допустимо, напомнил руководитель экспертной компании LEM solution Евгений Ладушкин. По его словам, на покрышку также действует температура от тормозных механизмов, которые ее нагревают.