Насекомые, пыльца и семена деревьев способны причинить вред автомобилю. Об этом рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

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— Насекомые, разбиваясь о части кузова машины, не только царапают лакокрасочное покрытие, но и оставляют пятна. Избавиться от этих пятен, когда они высохнут, бывает крайне проблематично, — объяснил он.

По словам эксперта, для мотоциклистов насекомые могут представлять куда большую опасность. Если на природе разогнаться на этом транспорте, можно остаться без глаза, если в него попадет букашка.

— Семена деревьев, топoлиный пух и пыльца oседают в дренажной системе пoд лобoвым стеклом и в люке. Далее из-за забитoго стoка выйти грязная вoда оттуда не мoжет. Это ухудшает запах в салoне, вызывает коррoзию дренажной системы, — отметил он.

Кроме того, опасен птичий помет, поскольку многие пернатые употребляют в пищу мелкие камни и песок, чтобы улучшить пищеварение. Эта смесь вызывает серьезные повреждения лака кузова, если удалять пятно неправильно.

— Не стoит сразу его стирать, лучше предварительно смочить, — заметил эксперт в беседе с RT.

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