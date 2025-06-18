Эксперт оценил сокращение плана «Автоваза»

Российские СМИ сообщили о предполагаемых планах «Автоваза» сократить производственный план на 2025 год на 20%, до 400 тыс. автомобилей. Сам концерн не стал комментировать данные сообщения, пишет Forbes. Издание «Самарское обозрение» отметило, что в январе — мае «Автоваз» продал 131 316 автомобилей — это на 24,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

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Сокращение производства на 20% со стороны «Автоваза» — это, в первую очередь, симптом временной разбалансировки между производством и реальным потребительским спросом, считает владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов. Это не означает, что интерес к российским автомобилям угас — напротив, по многим позициям спрос сохраняется и даже растет. Однако существует ряд факторов, затрудняющих его реализацию.

Во-первых, высокая ключевая ставка делает автокредиты менее доступными. Большая часть покупателей на массовом рынке ориентируется именно на кредитные программы, и при высокой ставке многие откладывают покупку, несмотря на желание. Это сдерживает продажи даже на фоне сохранного или растущего интереса к отечественным моделям.

Во-вторых, затоваренность дилеров часто связана не с отсутствием спроса как такового, а с несоответствием между тем, что производят, и тем, что хотят купить. Например, в регионах лучше идут бюджетные комплектации, а в поставке — более дорогие версии. Такие перекосы порождают накопление машин на складах и тормозят оборачиваемость, подчеркивает эксперт.

Он обращает внимание на то, что российский автопром в последние два года активно перестраивается и демонстрирует адаптивность — и в локализации компонентов, и в расширении линейки. Поэтому текущие меры — это не кризис, а управляемая корректировка. «Снижение выпуска сейчас — это способ дать рынку “переварить” уже произведённые автомобили, подстроиться под финансовые условия и сбалансировать складские остатки. При этом лояльность к российским брендам остается высокой, — уверен Алексей Иванов. — Люди привыкли к доступности запчастей, простой эксплуатации и адаптированности к отечественным дорогам».