Брызги грязи на пешеходе обойдутся очень дорого водителю

Водителей предупредили об уголовной ответственности за облитого грязью пешехода. По словам эксперта, в российском законодательстве нет конкретного запрета на намеренный вред пешеходу, когда тот оказывается с ног до головы облит грязью из лужи, по которой только что проехала машина. Однако у пострадавшего есть право на защиту даже в таком случае.

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Если человек сумеет доказать, что водитель специально проехал по луже и обрызгал, то его можно будет привлечь к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», что предусматривает штраф от 500 до одной тысячи рублей, а в некоторых случаях — административный арест до 15 суток, объясняет адвокат.

При повреждении имущества — одежды, гаджетов и других предметов — правонарушение может быть квалифицировано по статье 7.17 КоАП РФ («повреждение или уничтожение чужого имущества»), что влечёт штраф в размере от 300 до 500 рублей, сообщает «Газета.Ru».

За умышленно нанесённый ущерб, превышающий пять тысяч рублей, возможна уголовная ответственность по статье 167 УК РФ. В этом случае сумма штрафа начинается от 40 тысяч рублей, но может грозить и лишение свободы на срок до двух лет (при хулиганском мотиве — до пяти).

Для суда будут нужны доказательства виновности водителя — показания свидетелей, фотографии и видео лужи, воды в ней, номера машины, следов на одежде, чеки за химчистку или покупку одежды, техники и других предметов.