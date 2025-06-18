Почему механика все чаще уступает место автоматической коробке передач

Когда BMW представила новое купе M2 CS, поклонники марки справедливо задали резонный вопрос: «Где механика?» Ведь предыдущее поколение M2 с индексом F87 оснащалось классической «ручкой». Однако новая версия Competition Sport серии G87 доступна исключительно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Почему так?

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Руководитель отдела исследований и разработок BMW M, Дирк Хэкер, ответил на этот вопрос: «ручная коробка просто не способна выдержать более 473 л.с. и 550 Нм крутящего момента, если одновременно требуется соблюдение всех технических стандартов марки». А ведь новый M2 CS развивает внушительные 523 л.с. и 650 Нм — показатели, явно выходящие за пределы возможностей классической «механики».

Таким образом, перед BMW встал выбор: либо реализовать весь потенциал двигателя, либо сохранить механику, но урезать мощность. В компании выбрали первое. По словам Хэкера, именно высокие динамические характеристики, достойные шильдика CS, стали решающим фактором. С механической коробкой новинка просто не справилась бы с ролью полноценного трекового инструмента.

При недавнем обновлении базовой версии M2 её рядная «шестёрка» получила прибавку в 20 л.с., доведя мощность до тех же 473 л.с. — предела, который способна выдержать механическая коробка. Крутящий момент при этом остался прежним — 550 Нм. Только автоматическая версия с «стептроником» получила прирост до 600 Нм. Теперь мы знаем, почему.

И тут на ум приходит 3.0 CSL — лимитированная версия на базе M4 CSL, считающаяся самой мощной серийной моделью BMW с шестицилиндровым мотором. Она тоже получила механику, несмотря на внушительные 553 л.с. Как так? Хэкер пояснил:

«Это практически та же коробка передач, что и у M2. Но требования были иные. Все понимают, что 3.0 CSL — эксклюзивный автомобиль, созданный не для повседневного использования. Он не будет много ездить. Именно поэтому мы приняли особое решение использовать механику, но она не подходит для трека и интенсивной эксплуатации».

Что именно входило в «особое решение», Хэкер не уточнил, но логично предположить: свою роль сыграла цена, ведь 3.0 CSL оценивался примерно в €750,000. Немаловажным фактором стали и нормы омологации — модель выпустили ограниченным тиражом всего в 50 экземпляров. Тем не менее, даже в таком эксклюзиве крутящий момент был ограничен до тех же 550 Нм, как и у механических версий M2, M3 и M4.

Впрочем, фанатам стоит радоваться хотя бы тому, что механика в BMW всё ещё жива. Конкуренты в лице Mercedes и Audi давно от неё отказались. Ожидается, что M2 сохранит «ручку» до самого завершения жизненного цикла — ориентировочно до 2029 года. M3 и M4 уйдут раньше, но механика, вероятно, останется с ними до самого конца. А вот первым «прощай» ей скажет родстер Z4 M40i, производство которого прекратится уже в следующем году.