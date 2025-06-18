Россиянам предложили чек-лист по подготовке к автопутешествию

Даже при регулярном ТО, перед длительной поездкой не помешает специальная ревизия, говорит руководитель категории «Аренда» сервиса «Авито Авто» Илья Зарембо.

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Начать стоит с проверки моторного масла, которое отвечает не только за смазку мотора, но и за его охлаждение. Перед поездкой его лучше обновить вместе с фильтром. Это особенно актуально, если предстоит путешествие по регионам с жарким климатом, серпантину или с постоянной нагрузкой в виде прицепа или багажника на крыше.

Нужно проконтролировать уровень антифриза и фреона в кондиционере (его нужно менять хотя бы раз в 2 года), воздушный фильтр, состояние которого сказывается на расходе топлива и мощности (он подлежит замене каждые 10–15 тысяч километров), а также салонный фильтр (замена каждые 20–30 тысяч километров).

Перед длительной поездкой лучше убедиться, что с тормозной системой всё в порядке. Проверить толщину колодок, дисков и оценить состояние тормозной жидкости — достаточно просто. Небольшое искривление дисков определит простая диагностика: нужно разогнаться и несколько интенсивно (но не экстренно) затормозить. Если есть биение в педали тормоза, есть и проблема, которая требует замены дисков. Если педаль тормоза стала мягче или начала проваливаться в пол, стоит обратиться к специалистам и провести диагностику системы.

Проверка колёс — обязательный подготовительный этап. Балансировка и проверка правильного давления (в том числе и на запасном колесе) гарантируют безопасность поездки. Недокачанные колёса увеличивают расход топлива, а перекачанные — становятся «дубовыми», из-за чего снижается сцепление с дорогой и увеличивается нагрузка на ходовую часть.

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На покрышках глубина протектора перед дальними путешествиями должна составлять хотя бы 3–4 миллиметра. При поездке в снежный регион или с переменчивой погодой стоит подумать о всесезонных шинах.

Также проверке подлежит подвеска, любые подозрительные звуки, крены или стуки которой — повод заехать на диагностику. Не помешает проверить состояние дворников, также устранить дефекты лобового стекла, провести ревизию фар, которые со временем мутнеют снаружи, и лампочки. Если нет времени разбирать и ремонтировать выгоревшие отражатели, то лучше спланировать маршрут так, чтобы минимизировать ночные поездки. В дальний путь хорошо бы взять запасную лампу ближнего света.

Перед поездкой обязательна проверка аккумулятора — напряжение на клеммах заведённой машины и при выключенных электропотребителях должно быть в пределах 13,5−14,0 В, в покое – 12,6–12,8 В. При проверке батареи нагрузочной вилкой напряжение — не ниже 9 В. Если в автомобиле стоит инвертор, нужно убедиться, что он не перегревает.

Заранее стоит заменить ключевые компоненты, например, ремень ГРМ иди свечи зажигания, если срок замены подходит в ближайшие 5–10 тысяч километров. Также нужно осмотреть радиатор охлаждения и кондиционера, особенно, если они никогда не обслуживались.

Всем этим лучше заняться заранее, хотя бы за неделю-две до поездки. Надо чуть заранее подготовить водительское удостоверение и СТС; полис ОСАГО и желательно каско (всё хотя бы на телефоне); знак аварийной остановки, аптечку и огнетушитель; насос или компрессор; баллонный ключ, домкрат и трос; светоотражающий жилет; компрессор, запаску, ремкомплект; фонарик, перчатки и канистру с топливом.