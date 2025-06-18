В Цюрихе можно купить 20-летний российский внедорожник

Продавец сообщает, что автомобиль был полностью отреставрирован, прошёл техосмотр 1 декабря 2023 года и сейчас находится в отличном состоянии. Пробег внедорожника составляет всего 36 тысяч километров.

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Машина имеет штатный бензиновый двигатель объёмом 1,7 литра мощностью 83 лошадиные силы, механическую пятиступенчатую коробку передач, постоянный полный привод и раздаточную коробку. На 10 километров расход топлива составляет 11,4 литра.

© Wolf Automobile

© Wolf Automobile

Среди опций продавец указал подогрев заднего стекла, фаркоп, экспедиционный багажник на крыше, а также каталитический нейтрализатор и омыватель фар. У автомобиля белого цвета в ходе реставрации появились красные детали, среди которых багажник, окантовка фар, бамперы и фаркоп, колёсные диски, включая запаску.

Покупателю эта покупка обойдётся всего в 9 300 швейцарских франков (около 900 тысяч рублей), сообщает портал 110km.ru.