Как не попасть на удочку третьесортного кузовного СТО

Лето - традиционный сезон для кузовных работ на автосервисах. Клиенты хотят обновить свои проржавевшие за зиму машины, отремонтировать транспорт, который попал в ДТП на скользкой зимней дороге. Поэтому очередь на кузовные сервисы в начале лета только растет. Но как не ошибиться в выборе автосервиса? Как получить после выправления и покраски, действительно, почти новый автомобиль, а не потерявший в цене из-за горя-маляров транспорт? Об этом "Российской газете" рассказала руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин.

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1. Уточните сроки работ

Самый достоверный вариант составить мнение о кузовном сервисе - изучить рекомендации. У большинства людей сегодня есть автомобили, и все они рано или поздно попадают в ремонт или им требуется покраска. Поэтому начинайте подбор сервиса с советов друзей и знакомых. Узнайте, какие работы они выполняли и довольны ли качеством. Обязательно уточните сроки выполнения всех работ. Важно, чтобы обозначенные даты готовности авто были точными, а не расплывчатыми "от недели до полугода". Также сроки должны строго соблюдаться, а не меняться в процессе.

2. Как оплачиваются работы

Следующий важный пункт для анализа предположений по кузовным работам - это условия оплаты услуг. Если станция требует предоплаты - стоит насторожиться. В надежных и крупных СТО оплата берется по факту выполнения работ. В редких случаях может взиматься предоплата за дорогостоящие запчасти, которые необходимо заказывать. Но сами работы сервиса всегда оплачиваются после выполнения. Также помните, что каждая покупка и услуга должна сопровождаться официальными документами: заказ-нарядом, договором, чеками и актами.

3. Обсудите тонкости ремонта и покраски

Кузовные сервисы оказывают услуги разной сложности. Важно заранее обсудить технологию работы по кузову. Например, будет ли мастер делать плавный переход цвета, если он требуется, вероятны ли сложности в подборе цвета и какой результат получит автовладелец в итоге. Узнайте есть ли на сервисе камера для покраски автомобилей или работа ведется в обычном помещении.

Преимущество камеры в более высоком качестве покрытия. Но такой плюс, конечно, отразится на цене. Поэтому преимуществом работы без камеры будет более доступный прайс.

4. Осмотрите помещения автосервиса

В автосервисе, который дорожит репутацией и работает по строгим, почти заводским, стандартам применяется особый подход к порядку на рабочем месте. В помещении должно быть чисто и прибрано, инструменты и вещи должны быть на своих местах, не должно возникать ощущения хаоса. Но если внешний вид помещения не внушает доверия, то вероятно небрежность может проявляться и в работе сотрудников сервиса. Это должно насторожить.

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5. Договоритесь об отчетности

Современные автосервисы всегда предлагают видео и фото-отчетность о ходе работ. Поэтому заранее узнайте в каком формате и как часто такие отчеты будут поступать, договоритесь об удобном для всех мессенджере для общения. Это важное условие коммуникации станции и клиента. Если отчеты поступают регулярно, автовладелец видит как продвигается работа, не возникает сомнений, что о его машине забыли, - отметил специалист.