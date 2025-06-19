Полное импортозамещение моторных масел не достигнуто

По оценкам отрасли, объём российского рынка моторных масел составляет около 470 млн литров в год, при этом более 60% этого объёма обеспечивают отечественные производители. Однако стоит учитывать, что до 70% ключевых присадок (в том числе противоизносных и диспергирующих) всё ещё импортируются. Это делает вопрос глубокой локализации в сегменте смазочных материалов особенно актуальным в контексте программы технологического суверенитета, пояснил «Инвест-Форсайту» автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

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Масло — это тот элемент, от которого напрямую зависит гарантийная надёжность техники. И если автомобиль спроектирован и произведён в России, то и смазочные материалы, применяемые в его эксплуатации, должны быть максимально адаптированы к его особенностям и климатическим условиям эксплуатации.

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