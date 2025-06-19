Полное импортозамещение моторных масел не достигнуто
По оценкам отрасли, объём российского рынка моторных масел составляет около 470 млн литров в год, при этом более 60% этого объёма обеспечивают отечественные производители. Однако стоит учитывать, что до 70% ключевых присадок (в том числе противоизносных и диспергирующих) всё ещё импортируются. Это делает вопрос глубокой локализации в сегменте смазочных материалов особенно актуальным в контексте программы технологического суверенитета, пояснил «Инвест-Форсайту» автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.
Масло — это тот элемент, от которого напрямую зависит гарантийная надёжность техники. И если автомобиль спроектирован и произведён в России, то и смазочные материалы, применяемые в его эксплуатации, должны быть максимально адаптированы к его особенностям и климатическим условиям эксплуатации.
«На сегодняшний день моторное масло — это не просто смазочный материал, а высокотехнологичный продукт, играющий ключевую роль в обеспечении ресурса двигателя, топливной экономичности, экологических показателей и общей надёжности транспортного средства. Современные двигатели работают при высоких температурах и давлениях, а значит — масло должно обладать термостабильностью, устойчивостью к окислению, низкой испаряемостью и высокой моющей способностью. Особенно это актуально для турбированных и малолитражных агрегатов, где требования к смазке особенно строгие», — подчеркнул эксперт.