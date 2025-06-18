Новая марка Exlantix запускает мобильное приложение в России

Марка Exlantix вышла на российский рынок в начале лета с двумя гибридными моделями — кроссовером ET и седаном ES. Оба гибрида уже доступны для заказа, а теперь для них запущено и мобильное приложение: в нем объединены новости бренда, удаленный доступ к разным функциям, карта с зарядными станциями и клиентский сервис. Приложение Exlantix можно скачать в App Store, Google Play и AppGallery.

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Мобильное приложение Exlantix анонсировали еще в ноябре прошлого года. С помощью него можно в один клик блокировать и разблокировать двери, корректировать настройки климатической системы и запускать двигатель. Дистанционная диагностика включает детальную информацию об уровне заряда тяговой батареи, состоянии аккумулятора, давлении в шинах и других ключевых показателях. Помимо всего перечисленного, в приложении можно контролировать местоположение автомобиля в реальном времени. Наконец, система мгновенно уведомит пользователя о любых событиях, связанных с безопасностью машины.

Также в мобильном приложении есть карта зарядных станций с расширенной фильтрацией по типам разъемов и мощности зарядных устройств, новости от компании и специальные предложения.

Что же касается самих моделей новой для российского рынка марки, то их можно заказать у дилеров Exeed — автомобили этих родственных брендов будут продаваться в одних шоурумах. На первом этапе обе модели доступны для заказа в плагин-гибридных модификациях, ES оценен в 5 990 000 рублей, а ET — в 6 600 000 рублей.