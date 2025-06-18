На ПМЭФ-2025 показали раллийную модификацию Lada Iskra

В списке экспонатов АвтоВАЗа на стенде на ПМЭФ-2025 оказалась раллийная модификация Lada Iskra, которая в боевой раскраске команды Lada Sport Rosneft была показана в начале 2025 года.

© Российская Газета

На стенде представлен автомобиль в новой ливрее с логотипами Lada Sport и Rostec. Известно, что гоночная "Искра" оснащена 173-сильным двигателем объёмом 1.8 литра, крутящий момент увеличен до 200 Нм.

В трансмиссии болида применён секвентальный механизм переключения передач, также Iskra Sport оснащена самоблокирующимся межколесным дифференциалом и приводами, изготовленными из особой прочной стали.

О планах выпустить гражданскую версию Lada Iskra Sport автопроизводитель не сообщал, но не исключает такой вариант при потребности рынка.

Старт продаж Lada Iskra запланирован на 20 июля 2025 года.