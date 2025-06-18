Таксисты поставили условия для «АвтоВАЗа»

На фоне принятия законопроекта о локализации автомобилей такси с марта 2026 года участники рынка выставили собственные условия для отечественных производителей, в первую очередь «АвтоВАЗа», которые получат право поставлять машины в таксопарки. Об этом со ссылкой на письмо председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой «Коммерсантъ».

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Документ направлен министру промышленности и торговли Антону Алиханову, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета федерации Валентине Матвиенко.

Среди требований — двигатель мощностью 100-150 лошадиных сил, расход топлива не более 5-7 литров на 100 километров, работа без капитального ремонта в при пробеге не менее 300 тысяч километров, автоматическая коробка передач и заводская гарантия в течение трех лет. Все это таксисты хотят получить по стоимости не выше 1,5 миллиона рублей.

В службе заказа такси «Максим» указали, что в нынешних реалиях производители смогут поставлять на рынок то, что им удобно, по сколь угодно высокой цене. Отраслевые стандарты позволили бы имитировать конкуренцию и гарантировать то, что машины будет соответствовать хотя бы минимальным современным требованиям.

Представитель сервиса подчеркнул, что таких предложений на рынке нет, поэтому нужно решение на уровне правительства. Исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская подчеркнула, что седан в экономклассе должен стоить не дороже миллиона рублей с НДС, чтобы его было экономически целесообразно эксплуатировать.

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В «АвтоВАЗе», который станет главным бенефициаром закона о такси, так как только его автомобили попадают в рамки закона, заявили, что находятся в прямом диалоге с представителями отрасли. При этом производитель подчеркнул, что обсуждать следует весь спектр проблем, в том числе повышение прозрачности тарифов на услуги.

Ранее Зарипова рассказала, что в перспективе поездки на такси в России вырастут в цене на 30 процентов из-за закона о локализации автомобилей.