На белорусский рынок официально выходят две модели Leapmotor

Белорусский дистрибьютор «ФелОкт-Сервис» запускает в продажу две электрические модели премиальной китайской марки, это кроссоверы C11 и С16. Среднеразмерный пятиместный Leapmotor C11 стоит в Беларуси от 75 900 рублей (1,8 миллиона российских рублей по курсу сегодняшнего дня), а полноразмерный С16 с шестиместным салоном — от 84 800 рублей (два миллиона российских рублей).

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Leapmotor — это китайский стартап, который существует с 2017 года. В 2024-м марка вышла на европейский рынок, заручившись поддержкой концерна Stellantis, а теперь осваивает и постсоветское пространство. В Беларуси интересы Leapmotor представляет компания «ФелОкт-Сервис», которая предлагает два электрических кроссовера с индексами C11 и С16, официальный сервис и гарантию сроком два года или 60 тысяч километров пробега. На аккумуляторную батарею предоставляется гарантия четыре года или 150 тысяч километров.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», «старший» кроссовер С16 относится к сегменту полноразмерных, в длину он превышает 4,9 метра при колесной базе 2,82 метра, а дорожный просвет составляет 205 миллиметров. Для модели заявлены более 90 ассистентов и различных опций комфорта и безопасности, в движение же его приводит синхронный электродвигатель с постоянными магнитами, который выдает 292 лошадиные силы. Запас хода равен 580 километрам по циклу WLTC.

В Беларуси к покупке доступны Leapmotor C16 в трех цветовых исполнениях: фиолетовом Starburst Purple, изумрудном Glazed Emerald и сером Canopy Grey, салон же может быть черным, белым либо оранжевым.