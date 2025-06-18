Совфед одобрил закон об увеличении выплат по европротоколу

Сенаторы во время заседания одобрили закон об увеличении выплат при оформлении ДТП по европротоколу при наличии разногласий.

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По новым правилам размер страхового возмещения вырастет со 100 до 200 тысяч рублей. Выплаты предусмотрены для потерпевшего в счет возмещения вреда, причиненного его автомобилю, в случае оформления документов об аварии без сотрудников полиции в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Тем временем в Госдуме рассматривается расширение полномочий ГИБДД. Предлагается разрешить ведомству аннулировать водительские права при выявлении медицинских противопоказаний в ходе обследования.

Документ предусматривает, что при обнаружении медицинских противопоказаний к вождению во время посещения врача, водитель должен пройти дополнительное обследование. При подтверждении диагноза данные будут вноситься в систему Минздрава и передаваться в ГИБДД для аннулирования водительского удостоверения.