Названы конкуренты нового отечественного кроссовера

На ПМЭФ прошла презентация кроссовера Lada Azimut. "РГ" рассказала о точных габаритах модели, об опциях и силовых агрегатах. Теперь редакция проанализировала список автомобилей, представленных на российском рынке, кому "Азимут" может навязать конкуренцию.

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Напомним, Lada Azimut - кроссовер длиной 4416 мм, шириной 1838 мм и колёсной базой 2675 мм. Директор по продукции АвтоВАЗа Олег Груненков в ходе беседы с журналистами после презентации заявил, что конкурентами новинки являются все кроссоверы стоимостью до 2,5 млн рублей.

Исходя из этих параметров (плюс-минус), конкурентами российского кроссовера станут:

• Haval Jolion (2,15-2,95 рублей),

• Haval M6 (2,18-2,3 млн рублей),

• Москвич 3 (1,8-2,04 млн рублей),

• Geely Coolray (2,8-3,14 млн рублей),

• Geely Cityray (2,85-3,25 млн рублей),

• Chery Tiggo 4 (2,24-2,57 млн рублей),

• Changan CS35 (2,57-2,63 млн рублей),

• Changan CS55 / Uni-S (2,9-2,96 млн рублей),

• FAW Bestune T77 (2,02-2,08 млн рублей),

• FAW Bestune T55 (2,41-2,49 млн рублей),

• Xcite X-Cross 7 (2,5-2,64 млн рублей),

• GAC GS3 (2,5-2,85 млн рублей), а также более крупные модели SWM стоимостью от 1,95 млн рублей.

Напомним, что Lada Azimut является исключительно переднеприводным кроссовером, поэтому в этом случае у Jolion есть преимущество в виде версий 4х4.

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О силовых агрегатах и богатом опционале кроссовера Lada "РГ" писала ранее.