Автоэксперт Зиновьев: светофоры могут лишиться мигающего зеленого сигнала

Газета.Ru

В России светофоры могут лишиться мигающего зеленого сигнала. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

Стало известно, лишатся ли светофоры мигающего зеленого сигнала
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Он напомнил, что два года назад столичный ЦОДД проводил эксперимент по отмене «зеленого мигающего», однако его признали неудачным.

«Однако нет и запретов на перемены такого рода, если они не выходят за рамки, установленные ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения» и его разделом 7.5 «Режимы работы светофоров».По ГОСТу «зеленый мигающий», равно как и таймеры обратного отсчета, не являются обязательными режимами», — пояснил Зиновьев.

Автоэксперт пояснил, что применение «зеленого мигающего» остается на усмотрение организаторов дорожного движения.

До этого сообщалось, что полный запрет стоянки и зарядки электромобилей и гибридов на закрытых паркингах могут ввести в России из-за риска возгорания.

Вице-президент НАС Ян Хайцеэр отметил, что на закрытых паркингах электромобили создают риск из-за дыма, выделения веществ и длительного горения, что может привести к выгоранию всего паркинга и угрозе жилым домам. Решение — парковка только на улице, как в некоторых странах.

Ранее в Чувашии водитель Toyota сбил трех пешеходов на «зебре».