Таксист рассказал, как снизить затраты на поездки по городу

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Цены на услуги такси выросли настолько, что люди начали активно искать способы сэкономить на каждой поездке. Журналисты решили выяснить, насколько эффективно распространенные советы помогают снизить расходы, поговорив с таксистом Дмитрием.

Оказывается, хитрости действительно существуют, причем самые доступные — прямо под рукой. Главное условие успешной поездки — правильный выбор времени заказа машины. Другой важный нюанс — ваш адрес посадки. Иногда небольшая прогулка до соседнего дома позволит существенно уменьшить сумму счета.

— Стоимость снижается почти автоматически каждый час. Дело в том, что коэффициенты рассчитываются заново каждые шестьдесят минут. То есть в начале следующего часа тарифы будут ниже, ведь водители снова начинают считать пассажиров. Часто агрегаторы предлагают немного прогуляться. Водителю гораздо проще остановиться рядом, чем тратить время на маневрирование возле вашего подъезда. Если воспользоваться предложением, поездка обойдется дешевле, — объяснил таксист в беседе с NewsNN.

Водитель опроверг распространенный слух о том, что многократное обновление приложения уменьшает цену поездки. В момент обновления иногда растет общий спрос, а стоимость поднимается или понижается у всех пользователей. Также стоимость не меняется в зависимости от уровня заряда телефона или типа интернета.

Эти рекомендации позволят каждому пассажиру сэкономить на привычных перемещениях по городу, сделав поездку комфортной и недорогой одновременно.

Ранее в Екатеринбурге на форуме по развитию такси представители отрасли в четверг, 29 мая, вступили в спор с заместителем председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяной Буцкой. Она заявила о проработке инициативы по снижению «детских» тарифов, которую будут реализовывать «не за счет водителей».