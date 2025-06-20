Автоэксперт оценил дизайн Lada Azimut

Lada Azimut - главная новинка 2025 года. АвтоВАЗ представил модель на ПМЭФ, а в серию машина пойдет уже в следующем году. Автомобильные эксперты в беседе с "Российской газетой" оценили кроссовер, который в скором времени должен дать бой "китайцам", заполонившим наш рынок.

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"Lada Azimut действительно стал ярким примером нового этапа развития АвтоВАЗа. Модель привлекает к себе внимание сразу в нескольких аспектах. Во-первых, техническая начинка - внедрение нового турбомотора мощностью 150 л.с., полноценной гидромеханической "автоматической" коробки передач, а также сочетание проверенных агрегатов с инновационными решениями - явный рывок вперед для отечественного производителя. Особенно стоит отметить спектр опций: от подогреваемых боковых стекол, что уникально и особенно актуально для российского климата, до современных мультимедийных сервисов, климат-контроля и широкого набора вспомогательных электронных систем. Такой уровень оснащения явно нацелен на конкуренцию с доступными китайскими кроссоверами и заслуживает внимания, учитывая политику импортозамещения и опыт, который получил АвтоВАЗ при работе над Вестой в новых реалиях поставок комплектующих", - говорит в беседе с "РГ" эксперт журнала "Авто.ру" Юрий Урюков.

По его словам, дизайн автомобиля - еще один сильный ход.

"Вместо очередной интерпретации существующих моделей, АвтоВАЗ предложил полностью новый кузов, в котором сочетаются фирменные "иксообразные" мотивы, заложенные еще Стивом Маттином, и современные острые линии, сложные формы, подчеркивающие актуальность модели. Салон - сбалансированное сочетание привычного для российских потребителей аналогового управления и новых цифровых решений, включая крупные экраны и мультимедиа системы, оптимизированные для локальных условий", - отмечает эксперт.

Урюков считает, что новая модель обойдется в 2-3 млн рублей в зависимости от комплектаций.

Главный редактор портала "Южный автомобиль" Максим Черкашин также согласен с тем, что машина дешевой не будет.

"При высокой стоимости кроссовера его доля в структуре продаж может оказаться не очень высокой. Массового спроса вряд ли стоит ждать. Покупатели выберут Azimut, если только он будет стоить значительно дешевле "китайцев", - уверен специалист.

Руководитель направления "Новые авто" в "Авито" Никита Ивахненко отмечает, что расширение модельного ряда всегда является положительным шагом для производителя. Lada и так является лидером в различных сегментах российского рынка, а Azimut может еще значительнее усилить положение этой марки.

"Однако стоит учитывать, что новая модель будет конкурировать не только с предложениями других брендов, но и с собственными автомобилями Lada. Это требует четкой стратегии позиционирования модели, чтобы минимизировать внутреннюю конкуренцию и максимально удовлетворить запросы покупателей", - говорит Ивахненко.

Также, по словам эксперта, одним из ключевых факторов успеха Azimut может стать его соответствие требованиям регуляторов.