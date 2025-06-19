Hongqi за $1,5 миллиарда: уникальное произведение искусства на колесах

Сообщается, что покупателем стал основатель дубайского фонда Quantitative Trading Equal Fund Станислав Семёнов. Предварительный заказ на автомобиль класса «люкс» был оформлен во время автосалона в Шанхае в начале этого года, а теперь машина отправлена покупателю в Объединённые Арабские Эмираты.

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Данная модель прославилась тем, что установила рекорд по самой высокой экспортной цене одного экземпляра китайского люксового автомобиля. На внутреннем рынке подобная машина стоит 11 миллионов юаней (1,5 миллиона долларов).

Отличительной чертой автомобиля является выдвижная фирменная эмблема «Золотого Подсолнуха», которая после включения зажигания медленно поднимается, указывая на Полярную звезду, символизируя тем самым исследование космоса.

В отделке салона использована техника лакировки Фучжоу. Это очень кропотливая работа, в ходе которой вручную наносится 28 слоев натурального лака, после чего в течение 60 дней они полируются мастерами для достижения теплой, нефритовой текстуры. Поверхности инкрустированы перламутром с изображением сюжетов из знаменитого произведения китайской каллиграфии «Предисловие к павильону орхидей». Спинки задних сидений вышиты сценами из него же. Уточняется, что у двух вышивальщиц ушло 600 часов на каждое изображение.

© Hongqi

© Hongqi

© Hongqi

Крышка центрального подлокотника имеет основу из ультратонкой золотой фольги, на которой техникой пекинской гравировки нанесены «Восемь сцен Лантинга». Можно сказать, владелец машины приобрёл уникальное произведение китайского искусства на колёсах.

Автомобиль оснащён битурбированным восьмицилиндровым четырёхлитровым двигателем мощностью 388 лошадиных сил, восьмиступенчатым «автоматом» и интеллектуальной системой полного привода. Разгон до 100 километров в час — за 5,1 секунды.

Длина автомобиля составляет 5 980 миллиметров, ширина — 2 090, высота — 1 710, колёсная база — 3 730. В машине установлены 32 динамика серии Dynaudio Confidence с технологией активного шумоподавления, что создает ощущение «музыки шёлка и бамбука» в салоне.