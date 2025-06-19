Новинки подняли продажи рамных вседорожников наперекор тенденциям авторынка

Эксперты Газпромбанк Автолизинг проанализировали динамику продаж больших рамных вседорожников иностранного производства и рассказали "Российской газете", что в мае 2025 года было реализовано 2,3 тысячи таких автомобилей (+12% к маю 2024 года). В первой десятке наиболее востребованных семь автомобилей показали кратный рост. Среди них наилучшей динамикой отличились те вседорожники, которые продаются дистрибьюторами менее года - второе поколение Haval H9 и обновленный Great Wall Poer (рост в 12-13 раз к маю 2024 года), а также Tank 400 (рост в 23 раза). И хотя сегмент больших "рамников" остается в России достаточно узким, в июне он может продолжить рост не только за счет развития узнаваемости новых моделей, но и благодаря пролонгации весомых дисконтных программ.

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Рамные вседорожники выносливее обычных кроссоверов и отличаются гораздо большей долговечностью на плохих дорогах. Эти качества становятся более ценными на фоне того, что многие популярные паркетники Поднебесной обладают грузоподъемностью всего в 300-350 килограммов. Кузова и подвески "рамников" рассчитаны на нагрузки в 2-3 раза выше. При этом они практически не теряют в комфорте, могут подарить высокую командирскую посадку, а если речь о больших машинах длиной пять метров и более, то они еще и очень солидно выглядят.

Однако количество таких клиентов существенно ограничивает цена "входного билета". В большинстве случае она выше на два-три миллиона рублей по сравнению с кроссоверами из топ-10.

Так, самый популярный в нашей стране большой рамный SUV - Tank 500 - смогли в мае купить лишь 428 клиентов. В ряде комплектаций за год он подорожал более чем на миллион и стоит сегодня 6,1-7,5 миллиона рублей. Это почти вдвое сократило его продажи год к году.

Еще один вседорожник того же концерна - Haval H9 второго поколения - официально появился у нас осенью прошлого года. В 2015 году именно с этой моделью Haval начинал покорять Россию. При этом с сентября 2024 года новинка практически не подорожала (4,3-4,9 миллиона рублей). К тому же еще и предлагается как с бензиновым, так и с редким для "китайцев" дизельным двигателем. В мае было реализовано 280 автомобилей, на порядок больше, чем год назад, когда еще не стартовали официальные продажи.

Замкнул тройку рамных вседорожников-лидеров мая пикап JAC T9. Несмотря на свою утилитарную суть, он обладает внушительным набором опций комфорта, турбомотором в 224 л.с. и полноценным 8-ступенчатым "автоматом". Но главная причина роста популярности - цена, которая "заморожена" уже больше года на уровне в 3,4 миллиона рублей. Машину в мае выбрали 225 клиентов (+118%). Впрочем, похоже, часть покупателей автомобиль отобрал у "собрата" - JAC T8 Pro (95 автомобилей, - 62%).

В любом случае удерживать лидирующие позиции "Джакам" в июне будет очень непросто, так как в непосредственной близости оказался еще один пикап - Great Wall Poer (220 автомобилей, рост в 13 раз). В марте текущего года машина пережила рестайлинг, вместе в которым получила бензиновый мотор в пару к дизельному. При этом ценник практически не менялся. Также среди лидеров рынка рамных машин нашли себе место еще две новинки Great Wall Motors - Tank 400 (136 автомобилей) и Tank 700 (93 сделки). Их объемы бизнеса наверняка могли бы расти активнее, если бы не амбициозные ценники - от 5,2 миллиона для Tank 400 и от 8,6 миллиона для Tank 700.

В свою очередь пикап Foton Tunland купили 132 клиента (+247%). Автомобиль нередко стал продаваться в одном салоне с Mercedes-Benz и руководит бизнесом китайской марки импортер с опытом работы в том же немецком премиальном сегменте.

И наконец, далеко не так скоро, как наверняка хотелось бы инвесторам, начинают расти продажи вседорожников KGM (прежние SsangYong) модели Rexton. В мае официально смогли реализовать первые 10 этих автомобилей.

Руслан Колесников, заместитель директора департамента по развитию розничных продаж Газпромбанк Автолизинг:

"Всего в мае было продано 2,3 тысячи больших рамных вседорожников, на 12% больше, чем в последнем месяце весны прошлого года. Однако в целом сегмент "рамников" остается в России достаточно узким. Причем 16 из 26 представленных у нас в мае моделей иностранного производства относятся к брендам Америки, Германии и Японии. Однако их доля в сегменте сокращается, и в мае 2025 года на них пришлось 25% сегмента, а год назад они занимали 30%. Остальное в сегменте - за "китайцами". В июне именно они могут продолжить рост. Причем происходить это будет не только за счет развития узнаваемости новых моделей, но и благодаря пролонгации весомых дисконтных программ".