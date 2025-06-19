Названа опция Lada Azimut, аналогов которой в мире просто нет

Накануне в Санкт-Петербурге в рамках экономического форума прошла презентация первого кроссовера Lada - Azimut. Он удивил не только внешностью, салоном, но и богатым перечнем доступных опций, в числе которых оказалась и та, которую не найти ни на одном серийном автомобилей в мире. По крайней мере, в сегменте "одноклассников" стоимостью плюс-минус 2,5 млн рублей.

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В списке доступного оборудования для Lada Azimut присутствует позиция "подогрев боковых стёкол". Да-да, речь идёт о стёклах передних дверей, которые не боятся обледенения. Подогрев осуществляется за счёт интегрированных нитей. Это не заимствованное решение, а разработка вазовских специалистов.

Скорее всего, подогрев боковых стёкол достанется кроссоверу в топовых комплектациях.

Ранее "РГ" собрала все факты о новом Lada Azimut: габариты, силовые агрегаты, набор опций и конкурентов на российском рынке.

Серийное производство кроссовера планируют начать в середине 2026 года.