Какие кроссоверы по параллельному импорту никому не нужны

Директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров рассказал "Российской газете" о том, какие кроссоверы по параллельному импорту оказались не нужны россиянам.

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"Несмотря на широкий выбор кроссоверов, доступных через параллельный импорт, предпочтения российских автолюбителей в этом сегменте распределяются неравномерно. Наибольший интерес вызывают премиальные модели, такие как BMW Х5, Х7, X6, X3, MB GLE, GLS, G, Audi Q6, Q5, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, которые уверенно лидируют в рейтингах популярности среди кроссоверов по параллельному импорту. При этом ряд других моделей, особенно из числа малоизвестных или не поддерживаемых на российском рынке брендов, остаются невостребованными среди покупателей, да и некоторые модели известных брендов тоже, среди них Infiniti, Hyundai Mufasa, Lynk &Co, а также небольшие кроссоверы премиальных брендов BMW X1/X2, Mercedes-Benz GLA также пользуются очень низким спросом", - отметил специалист.

Ранее "РГ" составила рейтинг топ-10 кроссоверов стоимостью до 2 млн рублей.