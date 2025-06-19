Глава АвтоВАЗа снял вопрос о личном авто

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил дату начала продаж нового семейства Lada Iskra - 20 июля, а также рассказал, что планирует купить модель для личного пользования.

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"Нет никакого сомнения, что 20 июля через наши онлайн-платформы и в наших столицах вы сможете купить эти автомобили. Я даже вчера заказал себе тоже в семью… универсал, но, наверное, даже возьму универсал Cross", - приводит слова Соколова РИА Новости.

Старт производства Lada Iskra состоялся в апреле. Iskra - новое семейство модели, которое займёт нишу между Granta и Vesta. В него входят седан, универсал и кросс-версия универсала. Оно построено на реинжиниринговой платформе, по которой, как сказал Соколов, АвтоВАЗ достиг полного технологического суверенитета.

В моторную гамму входят двигатели объёмом 1.6 литра мощностью 90 и 106 л.с., агрегатируемые 5- и 6-ступенчатыми МКП, вариатором.

Цены на Lada Iskra по-прежнему пока не объявлены.

Ранее стало известно, что осенью АвтоВАЗ планирует начать продажи автомобилей под брендом SKM.