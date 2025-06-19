ВАЗ-2107 стал самым популярным авто на вторичном рынке РФ

Седан ВАЗ-2107 (Lada 2107) сохранил звание самого популярного автомобиля на рынке подержанного легкового транспорта в РФ по итогам мая. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на публикацию аналитического агентства "Автостат".

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В прошедшем месяце россияне купили 12 100 таких седанов, говорится в сообщении. На втором месте оказался хетчбэк Lada 2114 (второе поколение LADA Samara) – за май было куплено 9 600 автомобилей.

Замыкают пятерку лидеров иномарки Kia Rio и Hyundai Solaris, которые продались количеством в 9 500 штук, а также Ford Focus – 8 500 авто. Следом в списке оказались Lada 2170 (Priora), Lada 4x4 (Niva), Toyota Corolla, Lada 2190 (Granta) и Toyota Camry.

По маркам лидерство оказалось у Lada – 126 300 штук, следом идут Toyota (48 200), Kia (28 000), Hyundai (26 600) и Nissan (21 800).

По сравнению с апрелем 2025 года все десять автомобилей показали снижение от 1,3% (у Hyundai Solaris) до 9,6% (у Lada Niva). По сравнению с маем 2024 года автомобили также продавались хуже. По сравнению с прошлым годом снижение меньше всех затронуло Lada 2107 (1,6%), а больше – Lada 2114 (12,7%).

Всего за май текущего года россияне купили 491 000 автомобилей с пробегом, что в целом на 3,7% меньше предыдущего месяца и на 4,3% ниже результата мая 2024 года. За первые пять месяцев 2025 года россияне приобрели 2 266 300 подержанных автомобилей, что оказалось на 0,8% больше аналогичного периода 2024 года.

"АвтоВАЗ", лидер рейтинга, продолжает разрабатывать новинки. Как сообщает News.ru со ссылкой на главного дизайнера компании Николая Суслова, специалисты при создании Lada Azimut вдохновлялись природным ландшафтом.

"Природой скал, современной архитектурой, архитектурой конструктивизма, окружающими нас электронными устройствами, функционал которых выходит на новый уровень, а сам предмет при этом смотрится минималистично", – указал дизайнер.

В итоге новинка сочетает в себе не только выразительные элементы, но и минималистичный стиль. Также специалисты "АвтоВАЗа" постарались сохранить характерный для всех последних автомобилей Lada Х-образный стиль, но при этом переработали его.

Поэтому передняя часть новинки получила оригинальную оптику, которая формирует Х-образный рисунок. Суслов уверен, что получившийся дизайн – выдержан, он "чистый", без ненужных деталей и "мишуры", которые только дешевят машину.

Премьера первого кроссовера в истории Lada состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Авто создали на отечественной платформе Vesta. Для машины создали 996 новых и усовершенствованных оригинальных узлов и деталей, включая кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера, а также новую заднюю подвеску.