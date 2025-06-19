Кроссовер Lada Azimut привлек внимание в США

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась премьера нового кроссовера Lada Azimut, построенного на платформе Lada Vesta. Это первая за десятилетия полностью новая модель марки, разработанная в России без участия иностранных партнёров.

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Автомобиль вызвал интерес не только в отечественной, но и в зарубежной прессе. В частности, в США кроссовер получил заметное внимание со стороны автомобильных обозревателей. Там отметили схожесть Azimut с актуальной версией Renault Duster, что может говорить о внешнем заимствовании дизайнерских решений. Однако подчеркивается, что разработка модели велась в течение трёх лет силами российской инженерной команды.

Американские специалисты охарактеризовали экстерьер Azimut как неожиданно современный для марки Lada, сравнив его с уровнем европейских моделей. Интерьер, по их мнению, практичен, но лишён стилистической выразительности. Ожидается, что кроссовер будет ориентирован на внутренний рынок, а в США и других странах его появление в ближайшее время маловероятно по объективным причинам.

Серийное производство Azimut запланировано на 2026 год. Ориентировочная стоимость составит от 2,5 до 3 миллионов рублей. Модель рассматривается как важный шаг АвтоВАЗа к укреплению позиций в сегменте городских кроссоверов и демонстрация технологической самостоятельности бренда.

Напомним, что в мае в РФ снизились продажи подержанных авто. Укажем, что рамные внедорожники из Китая захватывают рынок России в 2025 году.