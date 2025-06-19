Почему кузовные СТО отказываются от локальной покраски китайских авто

Теперь уже нет никаких сомнений в том, что небывалый успех автомобилей из Поднебесной в России вызван далеко не отсутствием на рынке весомой конкуренции. В случаях, когда потребителю приходится выбирать между новой китайской легковушкой и потрепанной жизнью подержанной иномаркой в одну цену, многие отдают предпочтение первой. Однако, по мнению портала "Автовзгляд", эксплуатация таких автомобилей связана с рядом неожиданных проблем.

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В течение последних трех лет экспансии китайских брендов на отечественный рынок были выявлены многочисленные недостатки в качестве продукции автопрома КНР. Они варьируются от культурных особенностей сборки до инженерных просчетов. Среди наиболее распространенных проблем выделяли неудобные сиденья, нестабильную работу электронных блоков, а также неполадки в системе отопления. Впрочем, инженеры из Поднебесной не сидят на месте и достаточно быстро реагируют на жалобы клиентов, организуя отзывные кампании и устраняя найденные дефекты.

Однако побороть всё и сразу невозможно. На многих форумах и онлайн-площадках действующие владельцы машин из Поднебесной не редко жалуются на то, что автомобили требуют через два-три года эксплуатации кузовных работ из-за недостаточной антикоррозионной обработки кузовов. В большей степени обеспокоены сотрудники малярных мастерских, которые сетуют на то, что подобрать краску в цвет и покрасить локально машину "в завод" не представляется возможным.

Свежеокрашенная деталь, как правило, значительно выделяется на фоне оригинальной даже при первичном визуальном осмотре, а уж специалист без труда признает такую работу халтурной.

После изучения информации из различных сообществ, посвящённых автомобильной тематике, можно с уверенностью утверждать, что покраска автомобилей китайского производства - задача не из лёгких.

Мастера, работающие в этой сфере, сталкиваются с трудностями при попытке повторить сложные цвета и составы, которые используются на заводах-изготовителях. Специалисты из разных регионов, от Владивостока до Калининграда, признают, что иногда проще и, возможно, дешевле полностью покрыть автомобиль краской, чтобы он выглядел аккуратно, чем достичь идеального соответствия цвета на отдельных деталях.

Кроме того, лакокрасочное покрытие, применяемое при производстве машин из КНР, отличается чрезвычайно тонкой структурой, что делает его уязвимым к механическим повреждениям. В процессе установки некоторых элементов, таких как молдинги, существует риск повреждения краски. В результате многие работники мастерских попросту отказываются брать подобные машины в ремонт из-за сложного и трудоемкого процесса и низкой стоимости оплаты.

В итоге владельцы оказываются перед выбором: либо тщательно заботиться о своём автомобиле, либо страховать его от повреждений, либо принять вероятность появления внешних дефектов, таких как царапины и сколы, ибо других вариантов в этой ситуации нет.

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