В Перми продается «Волга» 1961 года почти за 6 млн рублей

Пробег машины составляет 57,4 тысячи км. В объявлении говорится, что авто частично обработан антикоррозийным составом, имеет оригинальный руль с эмблемой оленя, салон в стиле ретро и заводскую магнитолу «Волна».

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Машина оснащена механикой и задним приводом. Объем двигателя – 2,5 литра. В объявлении говорится, что автомобиль готов к бережному хранению или поездкам на выходных.

ГАЗ-21 «Волга» – это советский легковой автомобиль, который серийно производился на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год.

Напомним, что в мае в России снизились продажи подержанных авто. Kia хочет продавать в России по 100 тысяч автомобилей в год.