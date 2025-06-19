Перечислены привлекательные модели по госпрограмме "Семейный автомобиль"

В рамках программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" наиболее привлекательными моделями Lada признаны седан Vesta и универсал Vesta SW Cross. Последняя особенно популярна как машина для больших семей. Об этом в беседе с агентством "Автостат" сообщил коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский.

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В свою очередь гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич заявил, что в их автосалонах на данный момент представлен исключительно бренд "Москвич", поэтому ему достаточно сложно оценить эффект программы льготного автокредитования.

При этом директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов акцентировал внимание на том, что данная программа охватывает ограниченный перечень машин. Основу этого списка составляют автомобили марки Lada, продажи которых демонстрируют устойчивый рост.

Следует отметить, что программа льготного автокредитования распространяется на автомобили с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 2 миллионов рублей, которые набрали не менее 2000 баллов за локализацию. В настоящий момент под эти критерии подпадают автомобили Lada, УАЗ, ГАЗ, а также кроссовер "Москвич 3".

Кроме того, в рамках программы льготного автокредитования предусмотрена государственная поддержка приобретения электромобилей и последовательных гибридов, произведенных в Российской Федерации, со скидкой 35%, но не более 925 тысяч рублей. В данную категорию входят некоторые модели брендов Evolute и Voyah, а также "Москвич 3е" и "Амберавто А5".

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Калуге и Петербурге начнут выпуск авто, подпадающих под господдержку.