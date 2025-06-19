Начали действовать новые справочники средней стоимости запчастей по ОСАГО

С 19 июня начали действовать новые справочники средней стоимости запчастей и ремонта по ОСАГО. То есть для тех, кто попадет в аварию сегодняшнего дня ущерб будет считаться уже по ним. При этом стоимость запчастей в среднем показала рост на 1,9% по сравнению с предыдущей версией справочника. Рынок продолжает тенденцию к стабилизации, хотя колебания по ценам на запчасти к автомобилям различных марок заметно различаются, сообщил президент Российского Союза Автостраховщиков Евгений Уфимцев.

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Среди марок автомобилей иностранного производства сильнее всего подорожали запчасти для Citroen (+13,8%) и Peugeot (+12,9%). По целому ряду наиболее популярных брендов имеет место умеренный рост, например, Nissan (+4,3%), Hyundai (+3,9%), в то время как по некоторым маркам имеет место снижение: Ford (-3,0%), Volvo (-3,5%). В то же время снижаются средние цены на запасные части к автомобилям китайского производства: Omoda (-2,8%), Chery (-4,0%), Geely (-8,5%).

Для формирования новой версии справочников были использованы результаты исследования рынка, проведенного в феврале - апреле 2025 года. Расчет средних цен на запасные части, выполненный по этим результатам, показал, что по целому ряду востребованных марок автомобилей поставщики продолжают наращивание объемов предложений "неоригинальных" запчастей, имеющих достаточно высокое качество для того, чтобы их можно было использовать при ремонте, что предусмотрено законодательством по ОСАГО.