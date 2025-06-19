Автоэксперт Гусев: цены на оптовом рынке бензина не должны волновать водителей

Газета.Ru

Обычных рядовых потребителей не должны волновать колебания цен на оптовый бензин, так как ситуация на розничном рынке от этого не зависит – стоимость топлива там стабилизирована. Об этом в эфире Общественной Службы Новостей заявил зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер», член экспертного совета конкурса «АЗС России» Дмитрий Гусев.

Водителей призвали не обращать внимания на подорожание оптового бензина
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«Рядового потребителя нефтепродуктов – бензина или дизеля, поведение цен на оптовом рынке беспокоить не должно, так как всех не особенно волнуют глобальные биржевые движения», — подчеркнул он.

По словам Гусева, суть ценообразования на бензин заключается как раз в отдельном существовании оптового и розничного рынков. В первом случае динамика цен зависит от глобальных процессов, в то время как в рознице цены ориентированы на инфляцию, уровень которой превышать не будут. Поэтому вне зависимости от мировых котировок на бирже розничный рынок защищен и стабилизирован, заключил Гусев.

Напомним, на днях сообщалось, что стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже выросла по индексу Европейской части России на 1,36%, до 63 885 рублей за тонну. Таким образом, цена достигла максимальных показателей с начала года.

Кроме того, по итогам торгового дня подорожал и бензин Аи-92: за день его стоимость выросла на 1,59% — до 61 412 рублей за тонну. Тонна дизельного топлива также подорожала, ее цена составила 59 070 рублей.

Экономист предупредил о подорожании бензина с опережением темпов инфляции.