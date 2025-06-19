Депутаты предложили ввести в УК статью об организации автоподстав

Авария, которую организовали на дорогах злоумышленники, может быть выделена в отдельную статью Уголовного кодекса. В Госдуму внесены соответствующие поправки в этот закон.

© Российская Газета

Согласно им, в УК предлагается ввести статью 163.1, которая предусматривает за умышленное создание дорожно-транспортного происшествия в целях вымогательства лишение свободы до четырех лет. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, - до семи лет.

Примечательно, что ныне действующая статья 163 УК "Вымогательство" предусматривает точно такие же сроки. Возникает вопрос: зачем вводить в Кодекс новую статью? Как указывается в пояснительной записке, сейчас таких автоподставщиков обычно судят по другой статье, а именно по 159 - "Мошенничество". А там наказание гораздо мягче. Максимум - до 2 лет лишения свободы.

Как пояснил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сегодня в России наблюдается новая волна разгула криминала на дорогах.

- Например, участились случаи так называемых автоподстав, когда злоумышленники устраивают реальную имитацию ДТП, а потом вымогают у жертвы компенсацию за ущерб, - пояснил депутат. - Да, рост количества видеокамер на улично-дорожной сети, возможно, в какой-то степени останавливает мошенников. Но, во-первых, они изобретательны и используют все новые схемы и методы обмана. Во-вторых, даже в случае разоблачения их судят по обычной "мошеннической статье" - и это при том, что действия преступников сопряжены с вымогательством, прямыми угрозами, умышленным нарушением ПДД и повреждением машин потерпевших. Поэтому, с учетом неэффективности наказания по ныне действующим нормам, мы предложили усовершенствовать уголовное законодательство: выделить умышленное создание ДТП в целях вымогательства денег в самостоятельный вид преступления. Соответствующие поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Но есть одна проблема. Как считают в Российском союзе автостраховщиков, нынешнее законодательство предусматривает все виды ответственности за "автоподставы". Ведь это не обязательно "вымогательство". Больше всего от этих история страдают страховщики. У них никто деньги не вымогает. Просто создают ситуации, когда суды принимают решения в пользу таких мошенников. И это статья 159 УК - "Мошенничество". Причем вариантов у этой статьи множество.

А когда начинается конкретное вымогательство денег у того, кто попал в такую ситуацию, работает статья 163 УК. Дополнений к ней даже не требуется.

Сложность заключается в сборе доказательств того, что произошла именно "автоподстава", что это мошенничество или вымогательство. И вот тут главная проблема. Не все дороги оборудованы камерами. Не всегда власти предоставляют с них данные страховщикам. Не всегда правоохранительные органы возбуждают дела по страховому мошенничеству. Если решить эти проблемы, то не потребовалось бы вводить в законодательство новую статью.

Дело в том, что одна авария - это случай. Когда таких аварий более десятка за год и во всех случаях, якобы, пострадавший водитель не виноват - это вызывает вопросы. Когда их огромное количество - вот тут уже всерьез стоит задуматься. Напомним, некий юрист Афанасьев на своем Bentley промышлял в Москве и Подмосковье именно подставами.

На перекрестках с круговым движением он выбирал брендированный маломерный грузовичок, который пытался уйти с круга на съезд, и при попытке перестроения попадал под него. Далее он получал деньги от страховой компании якобы виновника, а потом еще взыскивал недостающую сумму с того, кто его задел. Количество совершенных с его участием ДТП перевалило за 200. В конечном итоге его осудили и отправили за решетку. Но действительно, порой, чтобы выявить подставщика, надо выяснить и его аварийную историю. Как правило, такие подставлялы довольно аккуратно обставляют ситуацию на дороге, чтобы к ним не было претензий.

Еще в 90-х годах пользовался популярностью такой способ подставы. Ночью машина едет в левой полосе, с правого борта к ней пристраивается иномарка с погашенными фарами. А сзади в его ряду появляется гонщик, который сигналит дальним светом, чтоб ему уступили дорогу. Безобидный водитель, ослепленный дальним светом, не видит, что у него под боком машина с потушенными фарами и начинает перестраиваться. Все. ДТП.

Но сейчас подставщики, согласно комментариям страховщиков, чаще всего используют другие методы. Это маневры на круговом движении. А также движение задним ходом. Водитель сдает назад, тут под него подставляется другой автомобиль. Третий вариант - пешеход, который сам бросается под колеса. И такое бывает.

Согласно пояснительной записке к документу, 76% опрошенных назвали наиболее часто встречающейся "подставой" резкое торможение впереди идущего автомобиля. 48% пришлось на подстроенное столкновение из слепой зоны на кольцевой развязке, 47% - на фальшивую аварию с пешеходом.

В общем, против таких случаев и должна действовать новая статья. Но как она будет работать? Введение понятия "умышленное создание ДТП в целях вымогательства" не отменяет возможности применения статей о мошенничестве.

"Вымогательство" - четко установленное понятие. По сути, это шантаж причинением ущерба здоровью, жизни, отъемом материальных ценностей. А значит, когда подставщик через суд получает компенсацию за ущерб машине, считаться вымогательством это не может.

В заключении правительства на этот законопроект говорится, что целесообразно включать такое преступление в главу 27 "Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта" УК. А не в статью о вымогательстве. Там же сказано, что проект нуждается в серьезной доработке.