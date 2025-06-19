Лимит скорости для курьеров не решает главную проблему

Скорость электросамокатов и электровелосипедов, используемых в курьерской доставке в Петербурге, предлагается ограничить 15 километрами в час. Такое положение содержится в проекте постановления губернатора, которое может вступить в силу уже в июле. По мнению экспертов, этого будет мало, если уже сегодня не изгнать с тротуаров электрические мопеды.

© Российская Газета

"Запрещается движение на территории Санкт-Петербурга на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах, имеющих электродвигатель, со скоростью движения свыше 15 километров в час, а также в зонах запрета движения", - говорится в проекте документа.

Запретные для движения курьеров зоны поручат определить комитету по транспорту. А блокировать движение в таких зонах будут обязаны компании и агрегаторы. Им же предпишут обеспечить ограничение скорости движения курьеров не выше указанного предела. Для этого на средствах передвижения курьеров придется установить электронные устройства, позволяющие контролировать геолокацию и не допускать превышения предельной скорости.

Эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов считает, что предложение "задушить" скорость только курьерской доставки вступает в противоречие с действующими и перспективными нормами, что позволит заинтересованным сторонам успешно оспорить его в судебном порядке или просто легко обойти. Например, гражданин устраивается в доставку как пеший курьер, а потом на своем личном СИМ разгоняется до любой скорости, не попадая под ограничение и контроль - ведь его просто не будет в соответствующей базе. Во-вторых, по словам Попова, Минтранс предлагает ограничить предельную скорость СИМ при разъезде с пешеходами, то есть на тротуарах, лимитом в 10 километров в час. После вступления в силу этих поправок петербургские новации придется приводить в соответствие с федеральными. Кроме того, согласно ПДД основное место движения велосипедистов - обычных и "электрических", спешащих доставить заказ или катающихся в свое удовольствие, - это правый край проезжей части. А там скорость движения регулируется дорожными знаками, и если ее ограничить только для велосипедных участников потока, это резко увеличит риск ДТП. "На проезжей части в жилых зонах, дворовых территориях надо оставить 20 километров час, на тротуарах сделать 10 километров в час, а все остальное не ограничивать", - предлагает эксперт.

Но споры о скорости не должны затмевать того факта, что многих транспортных средств, используемых в доставке, вообще не должно быть рядом с пешеходами. Сегодня разносчики на электросамокатах активно вытесняются курьерами на "электровелосипедах". Кавычки здесь потому, что эти устройства по своей мощности на самом деле являются электрическими мопедами, на которых можно передвигаться только по проезжей части. А управляемые ими лица обязаны иметь водительские права соответствующей категории. Пока же эти "велосипедисты" беззастенчиво пользуются отсутствием действенного контроля и тем, что в нормативных документах не очень четко прописана граница между велосипедом и мопедом. При этом электромопеды легко разгоняются до скорости 50 километров в час и даже больше. При наезде на пешехода с такой скоростью тяжелые травмы или даже летальный исход обеспечены.

Решение проблемы, по мнению специалистов, заключается в изменении критерия, по которому электровелосипеды будут отличать от электрических мопедов и мотоциклов. Вместо трудоемких измерений мощности двигателя, проводимых только в лабораторных условиях, нужно... смотреть на педали. Ведь настоящий электровелосипед приводится в движение гибридным способом: при вращении педалей седоком небольшой электродвигатель лишь помогает ему ехать. Но как только вращение педалей прекращается, транспортное средство должно останавливаться.

Между тем сегодня курьеры мчат по тротуарам не просто не вращая педали, а вообще без педалей. У подавляющего большинства изымаемых сотрудниками полиции "электровелосипедов" педальный узел отсутствует. Это автоматически делает управляющих такими мопедами лиц правонарушителями по статье 12.7 КоАП РФ, предусматривающей штраф за управление транспортным средством в отсутствие водительского удостоверения в размере от 5000 до 15 000 рублей. Одновременно их можно привлечь к ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ, предусматривающей штраф в размере 2000 рублей за движение транспортного средства по тротуару в нарушение пункта 9.9 ПДД. Неслучайно за изъятыми полицией устройствами впоследствии никто не приходит.

Как отмечает Дмитрий Попов, пришла пора принимать действенные меры, и необходимость кручения педалей для движения - это хороший визуал, который позволит однозначно, на месте и без всяких экспертиз отделить один вид транспорта от другого.

В Заксобрании Петербурга считают, что даже электровелосипедам не место на тротуаре. "Передвижение здесь возможно только в случае сопровождения велосипедиста до 14 лет или перевозки ребенка до 7 лет, а скорость движения должна быть ограничена", - подчеркивает глава профильной комиссии по транспорту Алексей Цивилев.