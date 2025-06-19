Чем вызвано падение спроса на подержанные автомобили

В 2025 году вторичный авторынок России претерпевает существенные изменения, констатирует эксперт компании "Avito Авто" Камран Гусейнов, выступая на "Used Cars Forum - 2025". По его словам, текущая ситуация складывается не в пользу продавцов.

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Согласно аналитическим данным, количество предложений о продаже машин с пробегом увеличилось на 22% в мае по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Однако этот рост предложения не сопровождается адекватным увеличением покупательского интереса. Напротив, спрос рухнул на 30%.

Основным фактором, сдерживающим рынок, по мнению специалиста, является макроэкономическая ситуация: высокая ключевая ставка, дорогостоящие автокредиты и привлекательные условия по банковским вкладам. При доходности банковских депозитов в 20% годовых многие делают выбор в пользу сохранения средств, нежели приобретения автомобиля. Кроме того, покупатели занимают выжидательную позицию, надеясь на снижение процентной ставки и возвращение ушедших с рынка брендов.

Медианный возраст более 70% выставленных на продажу подержанных легковушек составляет свыше 10 лет, что снижает их привлекательность для дилеров. Последние все чаще отказываются от выкупа и переходят к комиссионной торговле, стремясь минимизировать свои риски.

Количество объявлений от частных продавцов увеличилось почти до 60%, в то время как доля объявлений от автосалонов сократилась на 4,8% за год.

В условиях стагнации всё больше людей обращают внимание на новые автомобили китайского производства. Особенно это касается моделей возрастом от 1 до 3 лет, которые, благодаря поддержке дистрибьюторов, становятся серьёзными конкурентами рынку машин с пробегом.

Среднее время размещения объявления о продаже подержанного автомобиля выросло на треть. Теперь выбор машины занимает больше времени и требует осознанного подхода.

Коммуникации тоже меняются: телефонные звонки уходят в прошлое, уступая место мессенджерам, через которые проходит более 60% всех разговоров, подытожил эксперт.

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