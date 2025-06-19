Китайская ZXMM локализует производство колёсных дисков в России

В рамках ПМЭФ-2025 соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель правления Shijiazhuang Zhongxing Machinery Manufacture Co., Ltd (ZXMM) Цуй Пин.

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В сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области говорится, что ежегодно в рамках форума подписываются соглашения с иностранными компаниями. «В прошлом году встречались здесь с гендиректором китайской компании «Хуацзин», которая сейчас проектирует завод по производству осевых агрегатов и подвесок в «Есипово». В этом году у нас ещё одно соглашение с Китаем в машиностроении — это производитель дисков для сельхозтехники», — приводятся слова губернатора Подмосковья.

Уточняется, что компания работает в нашей стране давно и является поставщиком для «Ростсельмаша». Некоторое время назад китайский производитель принял решение о локализации.

Производственная площадка разместится в «Есипово», где будет создано около ста рабочих мест. Ежегодно подмосковное предприятие планирует производить 140 тысяч единиц продукции, которая в том числе будет поставляться Петербургскому тракторному заводу и «Ростсельмашу».

При производстве штампованных дисков для сельхозтехники, грузовиков, прицепов и автомобилей будут использовать отечественную сталь Новолипецкого металлургического комбината.