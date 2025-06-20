В РФ начались продажи Lada Priora 2012 года с мизерным пробегом

Как удалось выяснить "Российской газете" в ходе мониторинга классифайдов, в подмосковной Балашихе появился в продаже седан Lada Priora в исключительном состоянии для своих 13 лет.

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"Капсула времени" бордового цвета была выпущена в 2012 году. Заявлены оригинальный пробег в 5600 км, кузов без дефектов и заводской окрас, круглогодичное хранение в отапливаемом паркинге. Эксплуатация седана редкая - только в хорошую погоду.

Силовой агрегат стандартный для "Приоры": связка 98-сильного двигателя и 5-ступенчатой МКП.

Из опций есть электрорегулировка зеркал, передние ЭСП, прикуриватель, центральный замок.

Цена - 1,2 млн рублей, что сопоставимо с седаном Lada Granta 2025 года выпуска в комплектации Life со 106-сильным 16-клапанным двигателем, кондиционером, подогревом передних сидений и боковых зеркал, штатной мультимедиа с 7-дюймовым экраном - от 1 197 000 рублей. С 90-сильным мотором "Гранта" стоит чуть дешевле - 1 167 000 рублей. За 1 269 000 рублей можно купить Granta #Club Enjoy.