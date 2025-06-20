Министр финансов проехался на Lada Iskra

На ПМЭФ АвтоВАЗ также привёз Lada Iskra в нескольких версиях, и одну из них - Lada Iskra SW Cross - протестировал министр финансов РФ Антон Силуанов.

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Чиновник был приглашён на тест-драйв президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым. Силуанов сел за руль и тронулся с резким ускорением.

Именно Lada Iskra SW Cross Максим Соколов планирует к покупке в качестве семейного автомобиля для личного пользования.

Накануне "РГ" сообщила, что АвтоВАЗ собирается наладить выпуск Lada Iskra в Санкт-Петербурге, на заводе по производству кроссоверов Xcite.

Продажи Lada Iskra стартуют в России в день рождения АвтоВАЗа, который отмечается 20 июля.