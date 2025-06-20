Как быстро избавить салон машины от шерсти животных

Владельцы личного транспорта, а также котиков, собак и прочей живности прекрасно знают, как сложно избавиться от шерсти любимого питомца после его поездки в автомобиле. Она будет буквально везде. Но есть надёжный способ, который не требует больших усилий и времени, и это не химчистка.

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С этой целью потребуются пылесос, резиновые перчатки, ведро с водой, резиновая щётка, кусок пемзы, баллончик со сжатым воздухом (при наличии).

Для начала стоит струёй сжатого воздуха пройтись по поверхности сидений и обивке. Это поднимет самые мелкие волоски. Но если баллончика нет, то можно приподнять волоски руками или резиновой щёткой. Дальше ею же нужно тщательно пройтись по всем тканевым поверхностям, а пемза поможет собрать остатки шерсти там, где она въелась глубже всего. Главное в этих процессах — аккуратность, чтобы не повредить поверхность.

После этого нужно надеть на руку резиновую перчатку, смочить её водой и пройтись ею по обивке. Шерсть будет прилипать к мокрой перчатке мгновенно. Периодически её нужно ополаскивать в воде, чтобы шерсть не возвращалась обратно. Таким образом всего за 15-20 минут в салоне не останется следов животного, а заодно и пыли.

Кроме того, что это очень быстрый и эффективный способ, он ещё и безопасный для всех — и для животных, и для людей, и для окружающей среды.