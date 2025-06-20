Нужно ли промывать катализатор и как это делать правильно

Как только в машине появляется что-то новое, тут же изобретают какое-то средство, которое может этому новому каким-то чудом продлить жизнь. И если ко всяким чудесным жижам, которые промывают форсунки, устраняют масложор, восстанавливают шестерни в коробках передач и делают из воды бензин АИ-95, мы уже привыкли, то очистители каталитических нейтрализаторов – это пока что-то сравнительно новое. Есть ли смысл в их использовании, и если он есть, то как правильно ими пользоваться? Об этом расскажем ниже.

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Дует – не дует

Сначала надо разобраться, почему и как забивается катализатор. Как вы помните, предназначен он для сокращения выброса в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. О принципе работы нейтрализатора мы уже рассказывали даже с приведением формул химических реакций, поэтому погружаться в детали не будем. Но напомним, что в основе конструкции каталитического нейтрализатора лежит сотовая керамическая или металлическая структура, на поверхность которой напылён слой из драгметаллов. В составе слоя могут присутствовать платина, родий, палладий и золото. Собственно, они и являются катализаторами реакций, приводящих к разделению оксидов азота на безвредные азот и воду, а несгоревших углеводородов – к окислению до диоксида углерода (то есть углекислого газа). Было бы просто здорово, если бы эти процессы могли протекать бесконечно: у нас наконец-то появилась бы в автомобиле хотя бы одна вечная деталь. Но всему в этом мире когда-то приходит конец.

Со временем катализатор может забиться. То есть, его соты потихоньку обрастают отложениями, и их пропускная способность становится ниже. Выхлопным газам пробираться сквозь катализатор становится всё сложнее и сложнее, и в конце концов ЭБУ выдаёт ошибку: всё приехали, катализатор неисправен. И для начала может, например, ограничить максимальные обороты коленвала. Откуда ЭБУ узнаёт об этой неисправности? Как правило, по сигналу лямбда-зонда. Точнее, двух, установленных до и после катализатора. Об этом мы тоже рассказывали подробно, поэтому вернёмся с тернистого пути теории к вопросам практики. Как понять безо всяких диагностических сканеров, эндоскопов и манометров, что катализатор забит и его можно попробовать промыть? Самый простой способ – поднести ладошку к выхлопной трубе. Если нет выраженной пульсации выхлопных газов, то катализатор, скорее всего, существенно забит. Конечно, для более точной диагностики без сканера или эндоскопа не обойтись, но приблизительно оценить состояние катализатора можно и голой рукой.

Итак, мы выяснили, что катализатор забит и не «дует» выхлопными газами. Как его отмыть?

Пена, жидкость, гнев, принятие

Большинство автомобильной химии сделано таким образом, чтобы владелец машины клюнул на простоту её использования. Поэтому и очистители катализаторов в применении могут быть крайне простыми. В первую очередь к таким относятся очистители в виде присадки, которую нужно добавить в топливо. Обычно они сами работают как катализатор горения: снижают температуру, при которой катализатор способен самоочищаться. Наверняка вы замечали, что сразу после пуска мотора обороты на несколько секунд подскакивают вверх. Такой скачок заложен в программном обеспечении ЭБУ и требуется для быстрого прогрева катализатора, который, во-первых, не может выполнять свои функции холодным, а во-вторых, очень быстро сам обрастает нагаром, если его температура недостаточно высокая. В среднем катализатору требуется нагреться градусов до пятисот, чтобы у него появилась способность самоочищаться. Жидкий очиститель, заливаемый в топливный бак, позволяет химическим реакциям протекать при более низкой температуре, около 450 градусов. Пользоваться таким очистителем легко, и в этом его большое преимущество. Может, даже единственное.

Второй тип очистителей – пенные. Этими средствами пользоваться сложнее, потому что пену нужно доставить непосредственно к катализатору. Для этого можно, например, выкрутить лямбда-датчик и через его отверстие залить пену практически в катализатор. Это, конечно, хлопотнее, чем залить жидкость прямо в бак, но в некоторых случаях пена работает эффективнее. Однако в ряде случаев не работает ничего.

Давайте вернёмся к устройству катализатора. Сама его основа, что керамическая, что металлическая, очищать отработавшие газы от вредных примесей не в состоянии. Это может делать исключительно напыление из драгметаллов, которое со временем истощается. Этот процесс приводит к тому, что катализатор начинает обрастать нагаром намного быстрее и в конце концов забивается окончательно. И в этот момент некоторые автолюбители вспоминают про чудодейственные очистители. Ну а вдруг они помогут?

Помочь они действительно могут. Причём любые – и жидкие, и пенные. Но надолго их действия не хватит, потому что катализатор с изношенным напылением работает намного хуже. Он быстро зарастёт снова, и его опять потребуется мыть. Иногда действия очистителя хватает на пару тысяч километров, иногда больше – тут многое зависит от качества заливаемого топлива и характера вождения.

Конечно же, нет никакого смысла в очистке совсем мёртвого катализатора. То есть, если он керамический и осыпается или металлический и уже плавится. Такой катализатор придётся либо удалять, либо менять – чистить его бесполезно. К сожалению, иногда автовладельцы пытаются очистителем восстановить то, что пора выкинуть, и остаются разочарованными. Мол, выкинул деньги в трубу, ничего не работает, нас всех обманывают. На самом деле обманываются они сами, потому что чудес не бывает.

На какой результат можно рассчитывать в реальной жизни? Тут многое зависит от того, как и когда использовать очиститель.

Заливать жидкий очиститель периодически в бак – это неплохо. Он не столько очистит то, что забилось, сколько не даст забиться катализатору раньше времени.

Пеной очистить катализатор тоже можно, но нужно отдавать себе отчёт в том, что, скорее всего, результат будет недолгим. И чтобы он продержался подольше, есть смысл начать регулярно пользоваться жидким очистителем. Это просто и недорого, но хотя бы немного увеличивает шансы поездить без ошибок по катализатору.

Ну а самое грустное во всей этой истории – это тот факт, что катализатор, как и любая деталь, изнашивается. Его чистка может лишь отодвинуть приближающийся срок замены или удаления, но восстановить его способность проводить химические реакции она не в состоянии. Поэтому нужно быть готовым, что после чистки, скорее всего, долго катализатор уже не прослужит.