Эксперт перечислил самые популярные «серые» кроссоверы

Эксперт Петров перечислил самые популярные «серые» кроссоверы

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Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров назвал самые популярные в России кроссоверы, которые привозят по параллельному импорту.

Он пояснил, что несмотря на широкий выбор кроссоверов, доступных по параллельным каналам, предпочтения российских автолюбителей в этом сегменте распределяются неравномерно.

Больше всего россияне интересуются премиальными моделями, такими как BMW Х5, Х7, X6, X3, Mercedes-Benz GLE, GLS, G, Audi Q6, Q5, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq.

Однако другие модели, особенно малоизвестных или не поддерживаемых на российском рынке марок, автомобилисты практически не покупают, отметил эксперт.