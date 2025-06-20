Автоэксперт оценил идею ввести новые номера для электромобилей

Зеленые номера для электромобилей никак не отразятся на их популярности среди россиян, так как намного сильнее на это влияет отсутствие развитой инфраструктуры и высокие цены, считает автоэксперт Андрей Осипов. Так в беседе с 360.ru он прокомментировал соответствующую идею депутата Госдумы Амира Хамитова.

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Напомним, что парламентарий накануне предложил оснащать электрокары зелеными номерами, так как это позволит быстрее их идентифицировать на дороге и создавать для водителей экологически чистого транспорта различные преференции. Соответствующее обращение он направил начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову.

Однако это не заставит россиян пересесть на электромобили, убежден Осипов.

«За счет утилизационного сбора сделано все, чтобы электромобили не были популярны. Идет ставка на отечественные машины с электрическим двигателем, которые по пальцам одной руки можно пересчитать и они чрезвычайно дороги. Поэтому эта мера не имеет особого смысла», — убежден автоэксперт.

Сегодня общее число электрокаров на дорогах России не превышает 1% от всех транспортных средств. Поэтому специально для них менять систему производства номеров нет смысла, заключил Осипов.

Ранее Маска пригласили в Верхнюю Пышму на тест-драйв электромобиля.